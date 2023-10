Ajaccio : Le programme des médiathèques du mercredi 18 au samedi 21 octobre

MEDIATHEQUE SAINT JEAN

- Mercredi 18 octobre à 14h : atelier jeu de cartes Pokemon (Tout public)

Renseignements et inscriptions au 04.95.10.91.81



MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR

- Défi lecture du mois d'octobre : "Lire un livre sans illustration sur la couverture"

- Mercredi 18 octobre à 10h30 : Ciné-Club des tout-petits (3/5 ans)

- Mercredi 18 octobre à 14h : Ciné-Club adultes

- Jeudi 19 octobre à 16h45 : atelier "Ecriture d'un livre jeunesse"

- Samedi 21 octobre à 10h : Initiation au tricot (Public ado/adulte)

- Samedi 21 octobre à 10h : Bébé lecteur (6 mois/3 ans)

- Samedi 21 octobre à 11h45 : Initiation à l'anglais (5/7 ans)

- Samedi 21 octobre à 14h : atelier théâtre (8/12 ans)

- Samedi 21 octobre à 18h : rencontre littéraire avec Laurent Binet en partenariat avec Racines de ciel

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40



ESPACE MULTIMEDIA MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR

- Mercredi 18 octobre à 14h : Lego Stop Motion "Création d'un mini film avec des Lego" (8 ans +)

- Jeudi 19 octobre à 14h : Vie pratique " Commander et faire livrer ses courses sur un Drive" (Public adulte)

- Vendredi 20 octobre à 13h30 : Remise à niveau "Les bases de l'utilisation d'un PC" (Public adulte)

- Samedi 21 octobre à 10h30 : Réalité virtuelle "Prypiat, la ville fantôme" (10 ans +)

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40



MEDIATHEQUE DES CANNES

- Mercredi 18 octobre à 10h30 : Comptines en langue des signes (3 ans +)

- Mercredi 18 octobre à 14h : Ciné-Club jeunesse (7/11 ans +)

- Samedi 21 octobre à 10h : Ciné des tout-petits (3/7 ans +)

Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30