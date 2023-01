Ajaccio : Le programme des médiathèques du mercredi 17 au samedi 21 janvier

MEDIATHEQUE DES CANNES

- Dans le cadre des Nuits de la lecture et durant tout le mois, exposition numérique "Le danger vient de l'espace", concours de dessin jeunesse "Imagine ton alien", panneau participatif sur le thème de la Peur

- Mercredi 18 janvier à 10h30 : atelier créatif "Crée ta soucoupe volante" (4 ans +)

- Mercredi 18 janvier à 14h : Ciné-Club jeunesse

- Samedi 21 septembre à 10h : dans le cadre des Nuits de la lecture, Ciné-Club des tout-petits

- Samedi 21 janvier à 17h : dans le cadre des Nuits de la lecture, lectures d'histoires fantastiques en partenariat avec Lire et Faire Lire (5 ans +)

- Samedi 21 janvier à 18h : dans le cadre des Nuits de la lecture, "Identifie l'alien de la bibliothèque" (8 ans +)

- Samedi 21 janvier à 18h : dans le cadre des Nuits de la lecture, moment "Papotin" en partenariat avec Lire et Faire Lire (Ados/Adultes)

- Samedi 21 janvier à 19h : dans le cadre des Nuits de la lecture, Quiz sur les extraterrestres

Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30



MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR

- Participez au challenge lecture 2023 afin de remporter un lot de romans offert par votre médiathèque. Défi du mois de janvier : "Lire un livre dont le nom de l'auteur commence par la première lettre de votre prénom".

- Durant tout le mois dans le cadre de la 7ème édition des Nuits de la lecture, venez apprécier l'exposition "Créatures et monstres gentils"

- Mercredi 18 janvier à 10h30 : Ciné-Club des tout-petits - 3 ans +

- Mercredi 18 janvier à 16h30 : Jeux en médiathèque- Tout public

- Jeudi 19 janvier à 16h45 : atelier artistique "Craies magiques" - 6 ans +

- Samedi 21 janvier à 10h : atelier "Initiation tricot" - Ados/Adultes

- Samedi 21 janvier à 10h : atelier d'écriture - Public adulte

- Samedi 21 janvier à 14h : atelier créatif "Crée ton calendrier 2023 personnalisé" - 8 ans +

- Samedi 21 janvier de 16h30 à 18h : dans le cadre des Nuits de la lecture, lectures "Peur du noir, monstres et cauchemars" - 3 ans +

- Samedi 21 janvier de 16h30 à 18h : dans le cadre des Nuits de la lecture, atelier créatif "Crée ton monstre gentils" - 8 ans +

- Samedi 21 janvier de 16h30 à 18h : dans le cadre des Nuits de la lecture, atelier créatif "Attrape-rêves" - 8 ans +

- Samedi 21 janvier de 16h à 18h : dans le cadre des Nuits de la lecture, atelier de réalité virtuelle "Visite une ville fantôme" - 10 ans +

- Samedi 21 janvier de 16h30 à 17h30 : dans le cadre des Nuits de la lecture, visite guidée MicroFolie "Chair de poule" - 8 ans +

- Samedi 21 janvier de 18h à 20h : dans le cadre des Nuits de la lecture, atelier jeu vidéo "Chasse aux zombie" - 10 ans +

- Samedi 21 janvier de 18h à 20h : dans le cadre des Nuits de la lecture, projection sur le thème "Peur du noir, montres et cauchemars" - 6 ans +

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40



ESPACE MULTIMEDIA DE LA MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR

- Mercredi 18 janvier à 14h - Morphing numérique "Transformez votre apparence" - 10 ans +

- Jeudi 19 janvier à 14h - Geo GuessR "Enquêtez, devinez..." - Tout public

- Vendredi 20 janvier à 13h30 : Base de l'utilisation d'un PC "Remise à niveau" - Tout public

- Samedi 21 janvier à 10h30 : Réalité virtuelle "Pripyat, ville fantôme" - 10 ans +

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40



MEDIATHEQUE SAINT JEAN

- Samedi 21 janvier de 10h15 à 11h45 : dans le cadre des Nuits de la lecture, animation et découverte autour du livre "Au fil de la lecture" - 6 mois/3 ans

- Samedi 21 janvier des 19h : dans le cadre des Nuits de la lecture, lectures de passages de l'oeuvre de Stephen King "Ca" suivi d'une discussion/débat autour de l'oeuvre - 15 ans +

Renseignements et inscriptions au 04.95.10.91.81



MEDIATHEQUE DES 3 MARIE (à proximité de la cantine scolaire Sampiero-rue des 3 Marie)

La médiathèque des 3 Marie ouvrira ses portes au public le lundi 23 janvier à 10h.

Cependant, afin de participer à la manifestation nationale Nuits de la lecture, un Escape Game "Stranger Things" vous sera proposer le samedi 21 janvier à 19h (9 ans +)

Renseignements et inscriptions au 04.95.51.11.50