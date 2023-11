Ajaccio : Le programme des médiathèques du mardi 7 au vendredi 10 novembre





MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR

- Défi lecture du mois de novembre : "Lire un Goncourt"

- mardi 7 novembre à 17h : vernissage de l'exposition "Polychromie alentour" (Tout public)

- mercredi 8 novembre à 10h30 : Ciné-Club des tout-petits (3 ans +)

- mercredi 8 novembre à 14h : projection adultes

- mercredi 8 novembre à 16h30 : Jeux en médiathèque (6 ans +)

- jeudi 9 novembre à 10h : visite guidée au Musée Fesch "Les paysages dans les collections italiennes"

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40



ESPACE MULTIMEDIA MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR

- mercredi 8 novembre à 14h : atelier créatif "Créer une maison avec Minecraft" (8 ans +)

- jeudi 9 novembre à 14h : Vie pratique " Billets d'avion et hôtels, voyagez moins cher" (Public adulte)

- vendredi 10 novembre à 13h30 : Remise à niveau "Les bases de l'utilisation d'un PC" (Public adulte)

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40



MEDIATHEQUE DES 3 MARIE

- mardi 7 novembre à 15h : atelier numérique @ la carte animé par Marie (Public débutant)

- mercredi 8 novembre à 9h30 : Bébé lecteur animé par Fatiha (6 mois +)

- mercredi 8 novembre à 15h : Raconte-moi une histoire… animé par Fatiha (3 ans +)

- jeudi 9 novembre à 16h30 : RDV bla-bla et papotage animé par Fatiha et Marie (Tout public)

- vendredi 10 novembre à 17h : atelier bien-être ayurvédique animé par Laurence Monteil (Public adulte)

Renseignements et inscriptions au 04.95.51.11.50



MEDIATHEQUE DES CANNES

- mercredi 8 novembre à 14h : atelier "Zéro déchets" avec Pimprenelle (7 ans +)

- jeudi 9 novembre à 10h : Qi Gong avec Sylvie Mehdi (Tout public)

Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30