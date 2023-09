Médiathèque des Cannes

- A partir du 5 septembre : Exposition adulte "1943-2023 Les 80 ans de la Libération de la Corse" (Accès libre)

- A partir du 5 septembre : Exposition jeunesse sur écran numérique "LES 80 ANS DE LA LIBERATION DE LA CORSE" (Accès libre)

- mercredi 6 septembre à 10h30 : Lecture de Conte Kamishibai (4 ans +)

- Jeudi 7 Septembre à 13h30 : Club de lecture (Tout public)

Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30



Médiathèque des 3 Marie

- mardi 5 septembre à 15h : atelier numérique pour les débutants @ la carte (Tout public)

- mercredi 6 septembre à 9h30 : bébé lecteur (6 mois +)

- jeudi 7 septembre à 17h : book club spécial rentrée littéraire (Public adulte)

Renseignements et inscriptions au 04.95.51.11.50



Médiathèque des Jardins de l'Empereur

- mercredi 6 septembre à 10h30 : Ciné-Club des tout-petits (3 ans +)

- mercredi 6 septembre à 14h : projection (adultes)

- mercredi 6 septembre à 17h : représentation musicale des élèves du Conservatoire Henri Tomasi (Tout public)

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40



Espace multimédia médiathèque des Jardins de l'Empereur

- mercredi 6 septembre à 14h : atelier tablette "Tournoi Super Mario Run" (8 ans +)

- jeudi 7 septembre à 14h : vie pratique "NetFlix, AmazonPrime, Molotov, Disney +" (Adultes)

- vendredi 8 septembre à 13h30 : remise à niveau "Les bases de l'utilisation d'un PC" (Adultes)

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40