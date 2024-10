Ajaccio : Le programme des médiathèques du mardi 15 au samedi 19 octobre



MEDIATHEQUE DES 3 MARIE

- mercredi 16 octobre à 10h : "Bébé lecteur" animé par Angélina (6 mois +)

- vendredi 18 octobre à 17h : "Atelier LEGO, contruction collective d'un palais japonais" animé par Didier (12 ans +)

Renseignements et inscriptions au 04.95.51.11.50



MEDIATHEQUE DES 3 MARIE - PROGRAMME ESPACE MULTIMEDIA

- mardi 15 octobre à 14h30 : "Atelier initiation informatique à la carte" animé par Didier (Public débutant)

- sur demande, rendez-vous informatique individuel "@ la carte" animé par Didier (Public débutant)

Renseignements et inscriptions au 04.95.51.11.50



MEDIATHEQUE DES 3 MARIE - PROGRAMME "P'TIT MEDIALAB DES 3 MARIE"

- vendredi 18 octobre à 20h : "Session gaming" sur différentes consoles de jeux animée par Didier (Public adulte)

Renseignements et inscriptions au 04.95.51.11.50



MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR

- Défi lecture du mois d'octobre "Lire un roman de la rentrée littéraire"

- mercredi 16 octobre à 10h30 : Ciné-Club des tout-petits (3 ans +)

- mercredi 16 octobre à 14h : dans le cadre de la Semaine du goût, atelier découverte et dégustation "La chasse aux fruits de saison" (6 ans +)

- vendredi 18 octobre à 14h : dans le cadre de la Semaine du goût, atelier "Lecture d'étiquettes" animé par une diététicienne en partenariat avec la Mutualité française (Public adulte)

- samedi 19 octobre à 10h30 : Bébé lecteur (6 mois / 3 ans)

- samedi 19 octobre à 11h15 : Initiation à l'anglais (5/7 ans)

- samedi 19 octobre à 14h : atelier théâtre jeunesse (8 ans +)

- samedi 19 octobre à 16h : rencontre d'auteur et dédicace avec Pierre Assouline autour de son dernier ouvrage "Comment écrire" (Public adulte)

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40



MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR - PROGRAMME ESPACE MULTIMEDIA

- mercredi 16 octobre à 10h30 : Enquêtez sur des lieux "GeoGuesser" (8 ans +)

- jeudi 17 octobre à 13h30 : Organisez vos vacances "eSky, Booking, Kayak…" (Public adulte)

- vendredi 18 octobre à 13h30 : Informatique "Renforcement et Perfectionnement" (Public Adulte)

- samedi 19 octobre à 10h30 : Musique Assisté par Ordinateur (Tout public)

- samedi 19 octobre à 13h30 : Réalité virtuelle "Escalade" (8 ans+)

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40



MEDIATHEQUE DES CANNES

- mercredi 16 octobre à 10h30 : atelier "Collages" (4 ans +)

- mercredi 16 octobre à 14h : "Liberez les poissons…!" (10 ans +)

- samedi 19 octobre à 10h : rencontre avec les auteurs Fabien Landron et Davia Benedetti (Tout public)

- samedi 19 octobre à 10h30 : Club Manga (11 ans +)

- samedi 19 octobre à 14h : Quiz interactif sur les océans (Tout public)

Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30



MEDIATHEQUE SAINT JEAN

- Tout le mois d'octobre, exposition " Architecture Comics Batman " (Tout public)

- mercredi 16 octobre à 10h15 : Bébé lecteur animé par Antonia (de - 3 ans)

- mercredi 16 octobre à 11h : Initiation à l'anglais animé par Antonia (5/8 ans)

- vendredi 18 octobre à 14h : Ciné-Club adultes

- samedi 19 octobre à 10h : atelier jeux de cartes "Belote et rami" (Adultes)

Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30