Ajaccio : Le programme des médiathèques du mardi 12 au samedi 16 septembre

ESPACE MULTIMEDIA MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR

- Mercredi 13 septembre à 14h : Atelier tablette "Tournoi Super Mario Run" (8 ans +)

- Jeudi 14 septembre à 14h : Vie pratique "Netflix, AmazonPrime, Molotov, Disney+" (Public adulte)

- Vendredi 15 septembre à 13h30 : Remise à niveau " Les bases de l'utilisation d'un PC" (Public adulte)

- Samedis 16 septembre à 10h30 : Réalité virtuelle "Simulateur d'escalade" (10 ans +)

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40



MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR

- Défi lecture du mois de septembre : "Lire un documentaire"

- Mercredi 13 septembre à 10h30 : Ciné-Club des tout-petits (3 ans +)

- Mercredi 13 septembre à 14h : projection adultes

- Samedi 16 septembre à 10h30 : Bébé lecteur (3 ans +)

- Samedi 16 septembre à 11h15 : Initiation à l'anglais (5/7 ans)

- Samedi 16 septembre à 14h : Atelier théâtre (8 ans +)

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40



MEDIATHEQUE DES 3 MARIE

- Mardi 12 septembre à 15h : atelier numérique pour les débutants @ la carte (Tout public)

- Mercredi 13 septembre à 15h : tournoi Mario Kart sur Switch + accès borne arcade retro gaming (6 ans +)

- Mercredi 13 septembre à 17h : Club Geek (14 ans +)

Renseignements et inscriptions au 04.95.51.11.50



MEDIATHEQUE DES CANNES

- A partir du 5 septembre : Exposition adulte "1943-2023 Les 80 ans de la Libération de la Corse" - Accès libre

- A partir du 5 septembre : Exposition jeunesse sur écran numérique "Les 80 ans de la libération de la Corse" - Accès libre

- Mercredi 13 septembre à 10h30 : atelier créatif "Pot à crayons" (7 ans +)

- Mercredi 13 septembre à 14h : atelier d'écriture "Récits de vacances" (10 ans +)

- Mercredi 13 septembre à 16h : projection cinématographique sur la Libération de la Corse

- Jeudi 14 Septembre à 14h30 : Projection cinématographique "Cycle Tino Rossi" (Tout public)

- Samedi 16 septembre à 10h30 : atelier créatif "Calendrier des émotions" (4 ans +)

- Samedi 16 septembre à 14h : atelier créatif "Marque-page en origami" (8 ans +)

- Samedi 16 septembre à 10h30 : conférence "La Corse, premier département libéré" animée par Raphael Lahlou (Tout public)

Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30



MEDIATHEQUE SAINT JEAN

- Samedi 16 septembre à 13h : Tournoi jeu de cartes Magic (Tout public)

Renseignements et inscriptions au 04.95.10.91.81