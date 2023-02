Ajaccio : Le programme des médiathèques du 28 février au 4 mars

Programme des animations du réseau des médiathèques de la ville d'Ajaccio du mardi 28 février au samedi 4 mars



MEDIATHEQUE DES 3 MARIE

- Mardi 28 février à 10h : Club p'tit Einstein en partenariat avec Lili's Stories - 5 ans +

- Mardi 28 février à 15h : Et si on jouait ! - 6 ans +

- Jeudi 2 mars à 16h30 : Book Club animé par Maria Talamoni

- Jeudi 2 et vendredi 3 mars à 10h : "Carnaval spécial Asie" la médiathèque des 3 Marie by la citadelle en partenariat avec Lili's stories - 4 ans +

Renseignements et inscriptions au 04.95.10.91.81



MEDIATHEQUE SAINT JEAN

- Du mardi 31 février au vendredi 3 mars à 10h30 : projections "Les matins Tintin" - 5 ans +

- Mercredi 1er mars à 14h : atelier Pokémon en partenariat avec l'association I Condottieri

- Vendredi 3 mars à 10h15 (4 ans +) et 14h (9 ans +): un moment magique avec Harry Potter

Renseignements et inscriptions au 04.95.10.91.81



MEDIATHEQUE DES CANNES

- Mardi 28 février à 10h30 : Domino géant - 5 ans +

- Mardi 28 février à 14h30 : "Imagine ta planète idéale" - 7 ans +

- Mercredi 1er mars à 10h30 : Lecture de contes - 4 ans +

- Mercredi 1er mars à 14h30 : Lancé d'astéroïdes" - 6 ans +

- Jeudi 2 mars à 10h30 : atelier créatif "Fabrique ton étoile" - 5 ans +

- Jeudi 2 mars à 13h30 : Club de lecture avec Yassi - Tout public

- Jeudi 2 mars à 14h30 : Ciné-Club ados - 11 ans +

- Vendredi 3 mars à 14h30 : Club de jeux - 7 ans +

- Samedi 4 mars à 10h30 : atelier créatif "Crée ta constellation" - 6 ans +

- Samedi 4 mars à 14h : atelier créatif "Chasse aux roches lunaires" - 8 ans +

Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30



MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR

- Participez au challenge lecture 2023 afin de remporter un lot de romans offert par votre médiathèque. Défi du mois de mars : "Lire un livre avec une femme sur la couverture".

- Mercredi 1er mars à 10h30 : Ciné-Club des tout-petits - 2 ans +

- Mercredi 1er mars à 16h30 : Jeux en médiathèque- Tout public

- Mercredi 1er mars à 11h : Heure du conte - 3 ans +

- Jeudi 2 et vendredi 3 mars à 14h : atelier créatif "Bijoux fantaisie"

- Samedi 4 mars à 9h45 : atelier danse/éveil corporel pour les tout-petits en partenariat avec Vialuni

- Samedi 4 mars à 10h : atelier d'écriture adultes

- Samedi 4 mars à 10h : atelier "Initiation tricot" - Ados/Adultes

- Samedi 4 mars à 14h : atelier théâtre - 8/12 ans

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40