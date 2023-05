Ajaccio : Le programme des médiathèques du 16 et 17 mai

MEDIATHEQUE DES CANNES

- Mardi 16 mai à 17h30 : Conférence "Aléria: archéologie d'une tombe d'époque étrusque" animée par Laurent Vidal, Responsable scientifique d’opérations – Inrap Méditerrannée/UMR 7268 – ADES "Anthropologie bioculturelle Droit Éthique et Santé" - Tout public

- Mercredi 17 mai à 10h30 : atelier créatif "Puzzle étrusque" - 4 ans +

- Mercredi 17 mai à 14h : atelier créatif Lra Laboratoire Régional d'Archéologie "Crée ta parure étrusque" - 7 ans +

Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30



MEDIATHEQUE DES 3 MARIE

- Mardi 16 mai à 15h : atelier numérique "Prise en main de tablette" - Débutants

- Mercredi 17 mai à 16h : Ciné Goûter des p'tits bouts - 3/6 ans

Renseignements et inscriptions au 04.95.51.11.50



MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR

- Participez au challenge lecture 2023 afin de remporter un lot de romans offert par votre médiathèque. Défi du mois de mai : "Lire un roman de votre choix".

- Du 9 au 17 mai : exposition jeunesse "La civilisation étrusque"

- Mercredi 17 mai à 11h : Ciné-Club des tout-petits - 2 ans +

- Mercredi 17 mai à 15h : Quiz sur la civilisation étrusque

- Mercredi 17 mai à 16h : Jeux en médiathèque- Tout public

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40



ESPACE MULTIMEDIA DE LA MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR

- mercredi 17 mai à 14h - Challenge Scratch "Créer un crypteur de texte" - Public adulte

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40