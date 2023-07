Ajaccio : Le programme des médiathèques du 10 au 13 juillet

ESPACE MULTIMEDIA DE LA MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR

- Tous les jours (horaires à demander à l'accueil de votre médiathèque) : accès libre - 8 ans +

- Mercredi 12 juillet à 13h - Réalité virtuelle "Mini-jeux multi-sports" ( 8 ans + )

- Jeudi 13 juillet à 13h30 - Android "Challenge Super Mario Run" ( 7 ans + )

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40



MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR

- Participez au challenge lecture 2023 afin de remporter un lot de romans offert par votre médiathèque. Défi du mois de juillet : "Lire un roman dont le titre ne contient qu'un seul mot".

- Durant tout l'été, exposition d'artistes corses

- Mardi 11 juillet (10h-12h et 13h30-15h30) et mercredi 12 juillet (9h30-16h30) : Stage archéologique sur le patrimoine rural bâti et sortie pédagogique à Bastelica

- Mercredi 12 juillet à 10h30: Projection des tout-petits ( 2/5 ans )

- Mercredi 12 juillet à 14h : Ciné-Club adultes

- Jeudi 13 juin à 14h : Jeux en médiathèque ( Tout public )

- Jeudi 13 juillet de 10h: Initiation à l'Art "La liberté guidant le peuple" - Dans le cadre de la manifestaion nationale Partir en Livre

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40



MEDIATHEQUE DES CANNES

- Mardi11 juillet à 14h : Zentangle Les oiseaux ( 7 ans + )

- Mercredi 12 juillet à 10h30 : Arbre à oiseaux ( 5 ans + )

- Mercredi 12 juillet à 14h : Origami Oiseaux ( 8 ans + )

- Jeudi 13 juillet à 10h30 : Marionnettes Oiseaux ( 4 ans + )

- Jeudi 13 juillet à 14h : Fresque Oiseaux ( 6 ans + )

Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30



MEDIATHEQUE SAINT JEAN

- Mardi 11 juillet à 10h : les matins "Il était une fois notre terre" ( 8 ans + )

Renseignements et inscriptions au 04.95.10.91.81



MEDIATHEQUE DES 3 MARIE

- Lundi 10 juillet à 10h : Ciné Goûter d'été des p'tits bouts ( 3/6 ans )

- Mardi 11 juillet à 14h : atelier numérique à la carte ( Public débutant )

- Mardi 11 juillet à 16h : Les rendez-vous cinéma de Maria ( Public adulte )

- Mercredi 12 juillet à 10h30 : Bébé joueur parent/enfant ( 6 mois / 3 ans )

- Jeudi 13 juillet à 14h : Et si on jouait ? Après-midi jeux de société ( 6 ans + )

Renseignements et inscriptions au 04.95.51.11.50