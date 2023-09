Ajaccio : Le programme de la neuvaine à Notre-Dame de Lorette



Depuis le 31 août et jusqu'au 8 septembre, la neuvaine préparatoire à la Nativité de la Vierge est célébrée à la chapelle Notre-Dame de Lorette.

En semaine, exercices de la Neuvaine à 17 h 30 et Messe à 18 h 00.

Vendredi 8 septembre, Salut du Saint-Sacrement et exercices de la Neuvaine à 17 h 00. Messe chantée à 18 h 00 suivie de la Procession et d'un apéritif dînatoire offert par l'association Les Amis de la Chapelle Notre-Dame de Lorette.