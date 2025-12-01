Ajaccio : Le condensé des bons plans culture et sorties

Envie de vous changer les idées en cette fin de semaine ? Corse Net Infos vous présente un condensé de tous les bons plans culture et sorties. Théâtre, cinéma, musique... pas le temps de s'ennuyer à Ajaccio.



Musique et chant

L'Aghja accueille ce vendredi soir à 21h le Rézo avec un concert de talents émergents. Comme chaque année, le Rézo donne l’opportunité à une sélection de groupes et artistes émergents de se produire en concert dans des conditions techniques professionnelles afin de partager, parfois pour la première fois, ses compositions avec le public. Cette soirée est ouverte à tous les styles de musique et sa programmation s’effectue sur appel à candidature. Seules conditions pour participer, être domicilié en Corse et avoir un set de 25 minutes avec une majorité de compositions. Les candidatures sont ouvertes. Pour postuler : lerezocorse@gmail.com www.le.rezo.corse.com

L'office de tourisme du Pays d'Ajaccio propose ce dimanche 23 novembre un atelier d'initiation aux chants polyphoniques "Cantu Sacru" avec Frédéric Vesperini, guide et chef du groupe Spartimu. "Cantu Sacru" est un atelier unique basé sur l’écoute et la transmission orale. Aucune capacité de lecture musicale n’est nécessaire pour vivre cette expérience immersive au sein de l’Oratoire Saint Jean-Baptiste. Rdv à 14h30. Informations et réservations : reservation.ajaccio-tourisme.com

Chaque mercredi de novembre et décembre de 17h30 à 18h30, la ville d'Ajaccio propose un atelier polyphonique corse à l'église Saint-Erasme. Cet atelier exceptionnel est encadré par Jean-Jacques Ottaviani. Pour les 15 ans et plus. Inscription gratuite. Informations au 04 95 50 40 91.

L'ensemble instrumental de Corse Prima a voci propose une soirée Opéra le jeudi 27 novembre à 20h à l'espace Diamant sous la direction de Yann Molenat. Amélie Tatti soprano et Marc Scoffoni baryton se produiront pour nous proposer un voyage musical à travers l'Italie et la France à travers les oeuvres de Rossini, Donizetti, Bizet. Plus d'informations sur espace-diamant.ajaccio.fr

Le mercredi 26 novembre, la direction de la culture organise un atelier parents et enfants autour des percussions et danses africaines. L'atelier est ouvert aux enfants à partir de 4 ans. Il se déroulera au Centre social des Salines de 16h30 à 18h. L'inscription est gratuite. Informations : 04 95 20 30 59 et inscriptions : o.marras@ville-ajaccio.fr

Saint-Lazare Hospitaliers de Corse & INSEME organisent un concert caritatif pour soutenir l’association INSEME et les familles confrontées aux déplacements médicaux sur le continent. Le concert aura lieu le 22 novembre à 20h30 à l'espace Diamant avec la participation de EPPÒ et de A Scola di Cantu Natale Luciani.

Au théâtre à Ajaccio

Fanny Ardant revient sur scène dans "La Blessure et la Soif", une adaptation poignante du roman éponyme de Laurence Plazenet, publié aux Éditions Gallimard. Sous la direction de la metteure en scène Catherine Schaub, Fanny Ardant interprète, seule en scène, un texte qui transpire une passion et une intensité remarquables. Vendredi 28 novembre à 20h au Théâtre Empire. Cet événement est organisé par la direction de la culture de la Ville.

Autre rendez-vous théâtre le 3 et 4 décembre à 20h à l'espace Diamant avec la pièce "Le terrier" dans l'univers de Franz Kafka pour un monologue vertigineux et inachevé mis en scène par Yann Even et interprété par Jean-Emmanuel Pagni. Extrait sur : https://espace-diamant.ajaccio.fr/Theatre-le-Terrier_a2190.html

Bon plan jeunesse

Le Marché des Jeunes revient au Palatinu ce samedi 22 novembre de 10h à 17h. Le CIAS du Pays Ajaccien, opérateur social de la CAPA donne rendez-vous à tous les jeunes pour cette la 22e édition, placée cette année sous le thème des sports émergents. Au programme, démonstrations, animations, associations sportives, Van Nina & Simone… La nouveauté ? Le “MDJ Express – La Battle des exposants” ! Un défi entre exposants autour de questions et d'indices organisé entre 12h et 14h avec à la clef des places à gagner le prochain match du GFCA Volley, le HAC et des tablettes. Plus d'informations sur : https://www.ca-ajaccien.corsica/mdj/

Conférences

L'espace Diamant propose une conférence lundi 24 novembre à 18h30 en entrée libre sur les grandes dates de l'histoire de la Corse. Une plongée dans l'histoire de la Corse avec un focus sur une date marquante : le 17 juillet 1793 lorsque Pascal Paoli a été décrété hors la loi par la Convention. Cette conférence sera animée par l'historien Antoine-Marie Graziani.

Le lendemain, en partenariat avec le CIDFF, le Diamant accueille une conférence à 18h30 en entrée libre "Femme s'accorde au masculin" qui abordera le thème "comment évoluer dans un monde fait par et pour les hommes". Cette conférence se déroulera en présence de Marion Sanejouand autrice et cheffe de la Compagnie L'Un-Femme avec le regard extérieur de Mathilde Gorisse.

Cirque



Créacirque propose plusieurs événements pour cette fin d'année.

Ultimabamba, DJ sets le 22 novembre à partir de 19h avec Jimmy Batt, Pasqua Pancrazi, Pilou, Seymour & Apollonia.

"Être le loup" du théâtre burlesque jeune public à partir de 6 ans, le 28 novembre à 18h. Le lendemain, autre rendez-vous pour le jeune public avec "O Mariucciu" du théâtre bilingue corse/français à 17h.

Le 6 et le 13 décembre, la Compagnie Créacirque présentera "C'est que du bonheur !" spectacle de cirque et clown. Le 6 décembre à 15h et le 13 décembre à 17h.

Pour clôturer l'année, l'association proposera du cirque burlesque avec "Monique et Gaston" le 17 décembre à 10h30 et à 15h30.

Exposition



Le Spaziu culturali Locu teatrale accueille l'exposition de Gustave-Mario Sepulcre "L'autoportrait comme miroir de l'âme" du 17 au 28 novembre. Le peintre présente pour la première fois une trentaine d’autoportraits, réalisés sur quarante ans, nés d’un face-à-face avec le miroir. L'exposition est ouverte du lundi au samedi de 9h à 18h. Le vernissage aura lieu ce vendredi 21 novembre à 18h avec une intervention philosophique d’Aristide Nerrière, qui partagera sa réflexion sur le thème du visage.



Festivals

La 16e édition du Festival du Film Britannique & Irlandais – Under My Screen se déroule du 22 au 30 novembre. Pour ses 15 ans, le festival propose une programmation riche : films inédits, biopics, drames, thrillers, documentaires et comédies. Le festival se déroulera au Palais des congrès les 22-23 et 28-30 novembre, au cinéma Laetitia du 24 au 26 novembre et à l'Ellipse du 27 au 28 novembre. Tout le programme sur : https://www.under-my-screen.com/

Le Festival SIROCCO 2025 – Cinémas arabes en Corse se déroule du 14 au 28 novembre à Ajaccio. Au programme, courts-métrages et concerts autour des cultures arabes et berbères. A noter plusieurs temps forts : 21/11 : La Voix de Hind Rajab & Fez Summer 55, Cinéma Laetitia, 22/11 : Leïla et les loups, Promis le ciel, Rue Malaga + cocktail, Cinéma Ellipse, 23/11 : Courts-métrages Atelier Varan & Le Parfum d’Irak, Cinéma Ellipse. Toutes les informations sur : https://www.sirocco-festival.fr/



Au Palais Fesch

La visite guidée des chefs d'oeuvres du Palais, présentée par un guide conférencier, permet de découvrir un panorama exceptionnel de la peinture du XIVe au XIXe siècle. Œuvres de Botticelli, Titien, Véronèse, Poussin. Le jeudi 27 novembre 2025 à 14h30 au Palais Fesch. Tarifs : de 5€ à 12€ (Renseignements auprès de l’Office Intercommunal de Tourisme), billetterie en ligne et à l’OIT.

L'association des Amis du musée organise une conférence sur « Le gouvernement de la Corse par les Pisans entre les XIe et XIIe siècles » avec Antoine Franzini le jeudi 27 novembre à 18h30. Grande galerie. Entrée libre.

Observation des étoiles



Le Club Ajaccien des Amateurs d'Astronomie propose une nouvelle soirée d'observation du ciel. Accompagné par les passionnés du club, vous apprendrez à reconnaître les étoiles, les constellations majeures. Rendez-vous ce vendredi 21 novembre à 21h30 au centre scientifique de Vignola. https://www.ajaccio-tourisme.com