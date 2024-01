Ajaccio : Le collectif corse "Pour une paix juste et durable au Proche-Orient" appelle au rassemblement

Le collectif corse "Pour une paix juste et durable au Proche-Orient" annonce un rassemblement ce jeudi 4 janvier 2024 à 17h30 sur la place Abbatucci. Porteurs d'un appel à l'harmonie et à la stabilité dans la région, les membres du collectif souhaitent exprimer leur soutien en faveur d'une résolution pacifique des conflits au Proche-Orient.

En parallèle, une nouvelle demande d'audience a été adressée au préfet de Corse-du-Sud pour ce jour, soulignant l'engagement continu du collectif en faveur du dialogue et de la recherche de solutions durables.