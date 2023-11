Ajaccio : Le Rézo et l'Aghja mettent à l'honneur la création musicale émergente

US (Mélodic techno – électro) - Ajaccio

VANGUARDIA (rock alternatif en langue corse) - Ajaccio

L’Oeil (pop – rock alternatif) - Casinca

Soirée Découverte : Le Rézo met en Lumière la Création Musicale ÉmergenteL'objectif de ces concerts est de mettre en lumière la richesse et la diversité de la scène musicale locale tout en surveillant de près les talents émergents.Les artistes sélectionnés pour cette édition sont les suivants :La soirée s'annonce une nouvelle fois éclectique et est ouverte à tous, avec une entrée libre, pour permettre au plus grand nombre, qu'ils soient amateurs de musique, familles, connaisseurs, ou simples curieux, de découvrir ces talents prometteurs.