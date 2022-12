Ajaccio : La Noël des bêtes abandonnées c'est ce weekend au Palais des congrès

Pour la première fois en Corse, la Fondation Assistance aux Animaux organise les samedi 17 ET dimanche 18 décembre son traditionnel "Noel des bêtes abandonnées" pour trouver un foyer à plus d'une centaine de chiens et de chats qui attendent désespérément un maitre.



Le rendez-vous est donc donné au Palais des Congrès sur le port d'Ajaccio de 10h00 à 19h00. Les chiens seront toilettés, vaccinés grands ou petits, jeunes ou vieux, tous sociables, accompagnerons les chats de toutes races et toutes couleurs, bien entendu sterilisés.



Le public qui souhaite les adopter doit se présenter avec une pièce d'identite valide un justitificatit de domicile de moins de trois mois ainsi qu'une participation aux Frais de vaccination et/ou de stérilisation.



Des activités sur le thème animalier se succèderont sur l'estrade au pied du sapin et des stands d'exposition accueilleront ceux qui ne peuvent pas adopter un animal mais quI viendront soutenir le travail des équipes de la Fondation.



Une vente de calendriers, de cartes de vœux, de revues, de tee-shirts floquésseront a l'animation de cette journée