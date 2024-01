Ajaccio : "L'autre fille" en scène à l'Espace Diamant



L'Espace Diamant présenter la pièce de théâtre "L'autre fille" le mardi 16 janvier à 20h30. Adaptée du roman d'Annie Ernaux, la pièce explore les profondeurs de l'intime et met en lumière le poids des secrets de famille et raconte l'histoire bouleversante de Ginette, la soeur aînée d'Annie Ernaux, décédée à l'âge de 6 ans des suites de la diphtérie. Lorsqu'Annie découvre par hasard l'existence de cette soeur, elle est confrontée à un tsunami émotionnel. Ce monologue sensible et poignant met en scène le dialogue intérieur d'Annie Ernaux, alors enfant, avec cette soeur disparue.