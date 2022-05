Ajaccio : Hélène Saez-Paolini du LRA à la médiathèque des Cannes

Samedi 28 mai à 14h30, la Médiathèque des Cannes organise une Conférence exceptionnelle d'archéologie avec Hélène Saez-Paolini du Laboratoire Régional d'Archéologie sur "L'occupation de la haute vallée de la Gravona à la fin de la Préhistoire".



Le laboratoire régionale d’archéologie est une association qui fait de la recherche sur le terrain, de la formation et, ce qui est essentiel, propose des ateliers pour les plus jeunes.



En ce moment les équipes interviennent dans le grand Ajaccio depuis le littoral. Hélène Paolini-Saez est directrice de ce de laboratoire : "Nous avons proposé une action auprès du Gal Leader Pays d’Ajaccio, accompagné de financements européens. Il s’agit de travailler sur les vallées de la Gravona et du Prunelli pour mieux connaitre l’occupation humaine depuis la préhistoire jusqu’à la fin du Moyen-Age. Nous avons voulu croiser les disciplines, l’archéologie, l’histoire, la toponymie, la généalogie et également la géo archéologie.



Le but est de reconstituer les environnements anciens de ces deux bassins versants : "On reconstitue le couvert végétal, l’évolution des climats, grâce à des carottages des sols des zones humides."