Gaby Laroche, originaire d’Aullène et récemment revenue en Corse après une carrière internationale dans la publicité et la communication, publie son premier roman, Barbara Furtuna. Le livre, édité par Scudo, explore l’histoire familiale de Rose, qui découvre un pan mystérieux du passé en retournant dans la maison de son enfance. Cette enquête l’entraîne à travers le canal de Panama, Porto-Rico, et d’autres lieux au début du XXe siècle, dévoilant une épopée romanesque empreinte de secrets et de révélations.



Gaby Laroche dédicacera Barbara Furtuna à la librairie La Marge, à Ajaccio, le jeudi 22 août 2024, de 17h à 19h. Cette rencontre sera l'occasion de découvrir une plume nouvelle et de plonger dans un récit haletant et bouleversant.