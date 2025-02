Ajaccio : Conférence littéraire à la médiathèque des jardins de l’Empereur

La médiathèque des Jardins de l’Empereur organise, le samedi 22 février à 15h30, une conférence sur Robert Louis Stevenson animée par Raphaël Lahlou (historien, biographe et écrivain)



Robert Louis Stevenson, né le 13 novembre 1850 à Édimbourg et mort le 3 décembre 1894 à Vailima (Samoa), est un écrivain écossais et un grand voyageur, connu dans le monde entier pour ses deux romans, L'Île au trésor (1883), L'Étrange Cas du docteur Jekyll et de M. Hyde (1886), qui en ont fait un objet de vénération dans tout le monde anglophone.



Inscriptions gratuites au 04.95.53.40.40