Des ateliers gratuits et ouverts à tous seront organisés à La Poste d'Ajaccio Berthault le 4 et 5 juillet :Mardi 4 juillet :Ateliers initiation au smartphone d'1h30 animés par l'association WeTakeCareDe 9h00-10h30, 10h30-12h00, de 14h00 à 15h30 et de 15h30 à 17h00Mercredi 5 juillet :Ateliers sur l’éducation budgétaire autour du jeu dilemme animés par les équipes de CrésusDe 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00Ces ateliers, gratuits et ouverts à tous, permettent un accompagnement des clientèles en situation de fragilité.Pour plus d’informations ou pour vous inscrire aux ateliers, stephanie.mosali@ laposte.fr ou bien directement en bureau de poste.