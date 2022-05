Aides aux territoires de l'intérieur et de la montagne : la CdC sur le terrain à Sarrola-Carcopino

Ce 17 mai, la municipalité de Sarrola-Carcopino a accueilli à la mairie annexe d’Effrico la direction de l’attractivité, des dynamiques territoriales, de la politique de l’habitat et du logement de la Collectivité de Corse qui tenait une permanence des directions adjointes et des services en charge du soutien aux territoires dans les domaines de l’intérieur et de la montagne, des politiques urbaines, de l’eau et de l’assainissement, de l’habitat et du logement, et plus généralement de l’aide aux communes et intercommunalités.Véritable moment d’échanges, cette journée a permis aux services des communes de rencontrer les interlocuteurs de la Collectivité de Corse et de leur soumettre leur problématique relative au traitement de leurs demandes d’aides relevant des schémas et règlements en matière de règlement d’aides aux communes, intercommunalités et territoires (dotation quinquennale, dotation école…), dans le domaine de l’eau et de l’assainissement, mettant en œuvre le Schéma d’Aménagement, de Développement et de Protection du Massif de Corse, en faveur du logement et de l’habitat, etc.