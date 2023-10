Pour la Haute-Corse : 06 65 82 21 70

Pour la Corse-du-Sud : 06 65 82 21 69

Dans le cadre de la Politique Agricole Commune (PAC) 2023 et des objectifs européens visant à promouvoir un secteur agricole innovant et résilient, des changements significatifs ont été apportés à la réglementation de l'aide bovine en Corse. Ces modifications sont conçues pour encourager le développement technico-économique et sanitaire des troupeaux corses, tout en garantissant la sécurité alimentaire.Désormais, un critère d'éligibilité obligatoire pour l'aide couplée bovine en Corse est la présence d'un bolus intraruminal. Les animaux bolussés et maintenus sur l'exploitation du 15 octobre 2023 au 15 avril 2024, âgés de 16 mois ou plus à cette date, seront pris en compte pour le calcul de l'aide. Les éleveurs doivent donc veiller à ce que l'ensemble de leur cheptel soit bolussé.Pour garantir la conformité avec ces nouvelles exigences, une surveillance administrative exhaustive sera effectuée par les directions départementales des territoires, et des contrôles sur place auront lieu pendant la période de référence des bovins, du 15 octobre 2023 au 15 avril 2024.Une campagne de pose de bolus a été lancée et financée par l'État en janvier 2023. Les équipes de la DRAAF de Corse ont contacté tous les éleveurs bovins corses, et à ce jour, 22 000 bovins ont déjà été bolussés. La campagne de pose est toujours en cours pour ceux qui n'ont pas encore eu l'opportunité de faire bolusser leur cheptel.Les éleveurs souhaitant un nouveau passage pour des bovins qui n'ont pas encore été bolussés sont invités à prendre rapidement contact avec les coordonnateurs bolus pour la prise de rendez-vous, en fonction de leur département :Pour plus d'informations sur la nouvelle réglementation et sur la pose du bolus, vous pouvez consulter le site internet de la DRAAF de Corse : lien vers le site