Aiacciu : le rassemblement se soutien à Pierre Alessandri et Alain Ferrandi reporté au 30 janvier

Le communiqué



En raison des conditions climatiques très défavorables qui touchent la Corse depuis quelques jours, l’ora di u ritornu et la ligue des droits de l’Homme vous informent du report du rassemblement en faveur de Pierre ALESSANDRI et Alain FERRANDI prévu initialement le 9 janvier. Celui-ci aura lieu le 30 janvier 2021 à AIACCIU.

Cette manifestation a pour objectif de dire « non à la prison à vie », d’obtenir dans les meilleurs délais la levée de leur DPS et leur rapprochement sur le centre de détention de BORGU, et par voie de conséquence de mettre en place les conditions de leur réinsertion sociale et familiale. Elle a pour revendication le respect de la loi. Pour combattre l’arbitraire de la raison d’Etat, nous avons besoin de la présence de toutes et tous. Nous vous préciserons très vite les détails pratiques de ce rassemblement. »