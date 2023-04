Agression contre Xavier Nesa : la solidarité « sans faille » du PCF

L’agression intolérable contre les délégués syndicaux CGT-Energie, et contre son premier responsable, Xavier Nesa - hospitalisé dans un état grave - appelle une solidarité sans faille et une condamnation générale. Quelles que soient les différences, voire les oppositions inter-syndicales, elles ne sauraient dégénérer en agressions individuelles, et moins encore en actes de violence extrême comme cela a été le cas à Lucciana, lundi 17 avril.



Au plan national, et même en Corse, dans l’intérêt premier des travailleurs, les organisations syndicales ont su faire taire leurs désaccords et se sont rassemblées dans un vaste mouvement, déterminé et responsable qui a impressionné le pouvoir en donnant toute sa force démocratique au mouvement social. A la centrale de Lucciana, c’est la voie inverse que certains empruntent. Et ils n’ont pas frappé au hasard ! Ils ont choisi un dirigeant de premier plan de la CGT insulaire. Un homme apprécié et respecté pour ses qualités et son dévouement à l’intérêt général ; un homme de dialogue qui ne ménage pas ses forces pour expliquer à tous, population et collectivités locales, les difficultés et les enjeux des politiques énergétiques et montrer la nécessité de maintenir et de développer, avec EDF entreprise nationale, un service public de l’énergie de haut niveau en Corse.



Cette agression (que certains s’évertuent déjà à minimiser, voire à justifier) intervient, significativement, dans le climat délétère qui s’est désormais installé dans notre île : certains acteurs clandestins, nouveaux ou non, tous issus du nationalisme “nustrale”, semblent vouloir imposer leur loi, par l’intimidation et la terreur, sans qu’aucune formation nationaliste, ose condammner leurs actes criminels, tout en proclamant un soutien platonique à leurs victimes... Mais nul n’est fondé à confondre agresseurs et agressés. Et encore moins à prétendre que les mots du syndicalisme conduiraient plus sûrement à l’hôpital que les coups de matraque... Ces faux prétextes ne sont que les alibis du cynisme et de l’hypocrisie. Les forces de gauche et de progrès ne peuvent laisser s’instaurer le règne de la violence. Elles se mobiliseront pour faire barrage à cette évolution dangereuse à tous égards.



Dans l’immédiat, elles appellent à participer au rassemblement de riposte à l’agression contre les responsables CGT-Energie et apportent un soutien indéfectible à Xavier Nesa.