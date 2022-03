Affaire Colonna : La FDSEA de Haute-Corse appelle ses adhérents à se mobiliser

Le communiqué



La FDSEA de Haute-Corse s’associe au mot d’ordre général portant sur la justice et vérité pour Yvan COLONNA, la libération des prisonniers politiques, et la reconnaissance du Peuple Corse



Yvan Colonna, berger symbolise l’attachement à une terre et à son histoire millénaire.

Il symbolise aussi aujourd’hui, l’agression que subit toute la société Corse par un Etat Français qui décore le fonctionnaire chargé d’assassiner il y a 42 ans un militant nationaliste Corse à Bastelica.

La libération immédiate des prisonniers politiques corses libérables concerne directement la FDSEA de Haute-Corse qui attend le retour de son secrétaire général.

L’amnistie pour les autres non libérables devra intervenir dans le règlement de la question Corse.

Enfin, la Reconnaissance du Peuple Corse est la porte d’entrée d’un processus conduisant à responsabiliser les Corses dans leur choix de développement.

Ainsi, les choix d’orientation agricoles et fiscaux devront être mis en oeuvre pour atteindre tout le potentiel réel que notre terre recèle et permettre ainsi de sortir naturellement de l’assistanat organisé par le non développement.

La FDSEA de Haute-Corse veut croire en l’avenir de la Corse et appelle tous ses adhérents à participer aux diverses manifestations qui portent cet espoir.