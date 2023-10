A!LM renforce sa présence à Ajaccio avec la création d'un nouveau comité de quartier

Pour sa rentrée, A!LM (Ajaccio ! Le Mouvement) poursuit sa démarche d'expansion à travers la ville. Le samedi 28 octobre, l'association a inauguré son cinquième comité de quartier en présence de Laurent Marcangeli, député de la 1ère circonscription de Corse-du-Sud, et de Stéphane Sbraggia, Président d'A!LM et Maire d'Ajaccio.

Les comités de quartier d'A!LM ont pour mission de promouvoir la participation des résidents dans la gestion des enjeux locaux. Ils visent à défendre la qualité de vie au quotidien des habitants, à valoriser leur environnement de proximité, et à renforcer les liens sociaux et la solidarité entre voisins.

"Durant ces derniers mois, grâce à la mobilisation de nos adhérents, nous sommes devenus un acteur clé dans la défense des Ajacciens. Notre association a également gagné en diversité, rassemblant des adhérents de tous âges et de différentes sensibilités politiques. Nous comptons désormais environ 1500 membres à jour de leur cotisation", déclare Antoine Ortoli, membre du comité exécutif d'A!LM.





Rendez-vous à 10h30 au Bar des Lacs Av. du Mont Thabor