Le mardi 24 octobre à 18h00, le C3A organise une conférence à la Maison du Site, pointe de la Parata, Ajaccio. L'événement se penchera sur la question cruciale : "Quels instruments pour l’astronome amateur ?" Face à une offre diversifiée de matériel astronomique, les novices et les parents d'enfants curieux de l'astronomie se posent souvent de nombreuses questions : quelle lunette ou télescope choisir, comment fonctionne le grossissement, quels accessoires sont indispensables, et quel équipement convient pour commencer avec un enfant ?La conférence est l'occasion idéale pour comprendre le fonctionnement des instruments et acquérir des critères de sélection. Les places sont limitées, alors assurez-vous de vous inscrire ligne sur https://ajaccioastronomie.com/2023/10/quels-instruments-pour-lastronome-amateur/ pour ne pas manquer cette opportunité de découverte astronomique.