A l'Aghja d'Ajaccio une soirée de concerts pour découvrir trois artistes insulaires



Pour répondre à sa mission de repérage des artistes émergents sur le territoire, le Rézo met chaque année en place plusieurs soirées découvertes dans des lieux partenaires. Ces soirées en entrée libre permettent à 3 groupes sélectionnés sur appel à candidature de se produire sur scène et d'avoir une visibilité optimale du grand public.

Pour cette soirée à l'Aghja, vous aurez l'occasion de découvrir :

- ACP (RapuCorsu)

- Oh Viktor! (Electro Pop)

- We see Hawks (Indie Rock)





Plateforme Rézo à l'Aghja le 27 Novembre 21h – Entrée Libre