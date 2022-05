A Nicolina : une course pédestre ce samedi 14 mai à Bastia

Le samedi 14 mai le lycée Jean Nicoli organise une toute nouvelle course pédestre, au profit des lycéens, sur la commune de Bastia. Les clubs CAB Athlétisme, AJB ET Bastia Running Trail apportent leur soutien sportif et technique.

La course partira de la cour du lycée vers la plage de l'Arinella et passant par le Vieux Port, l'Aldilonda et le Spassimare.

2 épreuves sont au programme : une 10 km ou 2x5 km en relais.

Les inscriptions peuvent se faire sur place a partir de 8h00.

Depart le 14 mai à 10h de la cour du lycée Jean Nicoli (ex-Marbeuf).