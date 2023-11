A Manca participe au collectif « Pour une paix juste et durable au Proche Orient » :

Le communiqué



Cette paix qui doit impérativement s’instaurer ne peut être que l’aboutissement de la reconnaissance d’un État palestinien, géographiquement homogène.

Cela implique notamment la fermeture des colonisations de peuplement imposées par la force par les successifs gouvernements israéliens.

Ceux qui commettent ou qui ont commis des crimes de guerre et des crimes contre l’Humanité, l’État israélien avec son gouvernement d’extrême-droite et le Hamas, sont des ennemis de la Paix.

Ils condamnent leurs propres peuples à vivre dans un climat de guerre permanent, loin de toute perspective de toute solution politique.

Ceux, des États-Unis à l’Europe en passant par les bourgeoisies arabes qui ont abandonné les Palestiniens à leur sort, portent une écrasante responsabilité dans les évènements de l’heure.

La solidarité internationale à laquelle nous participons pleinement doit se faire entendre pour la solution à deux États. Ainsi en terre de Palestine, les forces laïques, de classe et progressistes seront soutenues dans leurs efforts. Il en va de même pour les mouvements israéliens qui luttent contre vents et marées contre les politiques colonialistes et impérialistes de leurs propres gouvernements.