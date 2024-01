A Manca "contre le piège de la haine à Paese Novu"



Le communiqué



Avec l’annonce d’un rassemblement dans le quartier de Paese Novu c’est une nouvelle étape qui est franchie par le mouvement d’extrême- droite connu sous le nom de Palatinu.

Les minables prétextes avancés par ce mouvement ne dissimulent pas les véritables motifs qui animent ces dirigeants. En jouant sur les stéréotypes, les émotions les plus épidermiques et l’absence de culture politique d’une partie de la société corse, ils espèrent tirer les marrons électorales d’un feu qu’ils tentent d’allumer en véritables démagogues et pyromanes assumés ; n’en doutons pas, ils se rêvent au pouvoir comme leurs homologues français et européens et manipulent les pulsions de qui leur prêtent attention. Pour asseoir leurs ambitions, ils font du racisme primaire et de la xénophobie un fonds de commerce.

En stigmatisant toute une population, ils amalgament à l’instar des Zemmour-Le Pen ce qu’ils décrivent comme un phénomène d’insécurité et l’ensemble des personnes issues de l’immigration qu’ils criminalisent dans une globalité absurde. Nous constatons de surcroît qu’ils procèdent de la sorte comme le font également des associations et mouvements appartenant à la sphère nationaliste. Lors du rassemblement au quartier des Cannes, toujours au prétexte de l’insécurité, c’est toute une population qui s’est vue désignée à la vindicte publique. Il en va de même pour Paese Novu. La récupération abjecte de faits divers est encore une fois au rendez-vous.

Directement responsables de ce qui peut advenir lors de ce types de rassemblement, car des violences physiques ne sont pas à exclure, les initiateurs de ces pogroms potentiels sont eux- mêmes générateurs d’insécurité à l’encontre des populations ciblées par leurs soins. C’est pourquoi nous appelons toutes les forces vives de notre pays à condamner avec la plus grande fermeté les manœuvres de déstabilisation perpétrée par une extrême droite qui ose prétendre défendre les intérêts de tous les corses.

Loin de le souhaiter, nous déplorons qu’en franchissant une nouvelle étape, cette -extrême droite ne crée les conditions objectives de violences racistes avec toutes les graves conséquences que cela pourrait avoir.

A MANCA.