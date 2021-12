A Furiani, le Stade Armand Cesari accueille la Festa di a Lingua 2021

samedi 4 décembre à partir de 9h au Stade Armand Cesari

Dans le cadre de la Festa di a Lingua 2021, un tournoi de football U7 en langue corse est organisé ceEn partenariat avec le SC Bastia, la Communauté d’Agglomération de Bastia, la Ligue corse de football et Praticalingua, cet évènement sera l’occasion de former les animatrices et animateurs sportifs et de familiariser les jeunes joueurs avec la langue corse.Vous pouvez retrouver l’intégralité du programme de la Festa di a Lingua en suivant ce lien : https://fr.calameo.com/read/ 004820425813494c63582