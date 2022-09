« A Festa di l’associi Curtinesi » revient ce 11 septembre à Corte

Grand rendez-vous de la rentrée, « A Festa di l’associi Curtinesi » se dérouleraQuel que soit le champ d’activité : sport, culture, loisirs, humanitaire, vie de quartier, social, environnement… ce sera pour les associations, clubs et partenaires, l’occasion de se faire connaître, de promouvoir leurs activités, de se rencontrer et surtout de favoriser de nouvelles passions.Lors de cette journée seront proposés des ateliers avec des stands, ce qui permettra au public de s’inscrire, de pratiquer les activités sportives et culturelles, d’assister à des démonstrations et ainsi découvrir la richesse des activités proposées par des associations de la cité Paoline et du Centre Corse."Cette manifestation permet non seulement de présenter aux habitants la richesse du tissu associatif local, de valoriser les activités de la quarantaine de structures présentes mais a également pour but de réunir les associations cortenaises dans une démarche fédératrice, de susciter la rencontre entre bénévoles, salariés et usagers et de favoriser les partenariats et projets communs." indique dans un communiqué A Rinascita. "C’est dans cette optique que nous proposons cette année, un espace d’échange inter-associatif au cœur du Village. Cet espace informel et convivial vise à favoriser les rencontres, les débats et d’échanger sur les attentes et besoins des associations ainsi que d’envisager ensemble le maintien du dynamisme de l’engagement associatif présent sur notre territoire."Entrée gratuite - Buvette sur placePlus d’infos au 04 95 61 03 43 ou contact@cpie-centrecorse.fr