A Festa di a San Ghjuvà in Bastia

A l’occasion de la fête de la Saint Jean, l’association du Marché et la mairie de Bastia ont concocté un beau programme. Une belle fête nous attend.



Vendredi 23 juin

19h30 : procession de la paroisse Saint Jean avec les confréries Saint Roch, Immaculée Conception et St Charles à travers les rues du marché, le Vieux-Port, la Madunetta.

20h00 : Messe en plein air sur le quai de A Madunetta

21h : Bénédiction de deux bateaux

21h30 : Fucaré allumé par la mairie de Bastia suivi d’un feu d’artifice offert par la municipalité puis retour en procession jusqu’à St Jean.

22h : Place du marché, bal organisé par l’association du marché, animé par Sissi Palandri et DJ.



Samedi 24 juin

10h30 : En l’église St Jean, messe solennelle célébrée par l’évêque de Corse, Mgr Bustillo avec les confréries St Roch, Immaculée Conception et St Charles.

18h00 : Procession dans les rues du marché.