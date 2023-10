80ème Anniversaire de la Libération de l'Ile Rousse : Une journée de commémoration le 8 octobre



Le Souvenir Français de Balagne en collaboration avec le Collège Pascal Paoli d'Ile Rousse, sous l'égide de la Mairie d'Ile Rousse, vous invite à une journée exceptionnelle de commémoration du 80ème anniversaire de la Libération. Prévue pour le dimanche 8 octobre, cette journée sera marquée par une série d'événements significatifs, avec en point d'orgue un spectacle créé et interprété par les élèves du collège en partenariat avec les trois écoles de danse de l'Ile Rousse.

Cette commémoration revêt une importance particulière pour rappeler les actes héroïques et le courage des individus qui ont participé à la libération de la région. L'événement mettra en lumière l'histoire et les valeurs qui unissent la communauté locale, célébrant ainsi la mémoire de ceux qui se sont battus pour la liberté.