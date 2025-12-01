80 ans de la sécurité sociale

Dans le cadre des évènements organisés pour célébrer les 80 ans de la Sécurité Sociale, une conférence se tiendra le mercredi 19 novembre 2025, à 16h45 à l’IRA de Bastia – Quai des martyrs de la libération

Animée par Benjamin Ferras, inspecteur général des affaires sociales, la conférence abordera les thèmes suivants :

- Contexte historique et fondements de notre système ;

- La Sécu face aux défis d’aujourd’hui : comment la Sécu répond-elle aux besoins ? comment a-t-elle contribué à l’amélioration des conditions de vie ?

- Et demain quelle Sécu voulons-nous ?