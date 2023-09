80 ans de la Libération de la Corse : une journée de célébrations à Piedicroce

L'Association Terra & Ghjente d'Orezza invite à un moment de retrouvailles en l'église de Piedicroce, le dimanche 17 septembre à 16h, pour célébrer les 80 ans de la Libération de la Corse et honorer la mémoire de cette période historique.

La rencontre débutera avec une présentation de Pierre-François Marchiani, doctorant en histoire, suivi d'une intervention de Jean-Pierre Marsily qui évoquera les détails de la bataille de Piedicroce, qui a eu lieu le 17 septembre 1943.

Les organisateurs encouragent également les habitants d'Orezza, Castagniccia, et d'autres régions à partager leurs souvenirs personnels ou familiaux liés à la Résistance. Une occasion de se remémorer l'esprit de la Résistance et de préserver le patrimoine historique corse.