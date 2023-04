300 jeunes participent à la 1e édition du tournoi de basket organisé par à Ghjuventu Basket Borgo

Le Ghjuventu Basket Borgo organise ce weekend son premier tournoi de basket qui se déroulera au complexe sportif Paul Natali, du vendredi 21 avril au dimanche 23 avril 2023.



Ce tournoi regroupera des équipes de toute la région ainsi que le Stade Marseillais Université Club, 300 joueurs inscrits pour des rencontres passionnantes et des moments de partage autour de la passion du basketball. Les matchs se joueront selon les règles officielles, en 5/5 ou 3/3.



Les organisateurs du tournoi ont travaillé d'arrache-pied pour offrir aux équipes participantes une expérience de qualité, avec des installations sportives modernes et des équipements de haute qualité.



Tous les passionnés de basket sont invités à assister à ces matchs et à profiter de l'ambiance chaleureuse et conviviale.