2023 : les vœux du président de la Communauté de communes Marana-Golo

Jean Dominici, Président de la Communauté de communes Marana-Golo, présente ses meilleurs vœux de santé, de bonheur et de prospérité aux habitantes et habitants du territoire.

Réunis en famille, et avec nos amis, nous voyons s’éloigner une année 2022 riche d’enseignements : elle restera à jamais l’année du retour de la guerre en Europe, des sécheresses d’ampleur inédite et des records de températures battus les uns après les autres partout dans le monde. Nous autres, Corses, serons marqués pendant longtemps par la violence de la tempête du 18 août qui aura arraché des vies, au cœur même de la douceur estivale, brisant l’esprit des vacances. Mais 2022 nous a apporté la preuve, avec le succès de la lutte contre le COVID-19, que la solidarité, la responsabilité et l’esprit collectif permettaient de venir à bout de périls d’ampleur historique.

C’est cette cohésion et cette solidarité que j’appelle de mes vœux à l’unisson du conseil communautaire de Marana-Golo pour cette nouvelle année. Ainsi pourrons-nous œuvrer à identifier dans les menaces et les incertitudes liées à la crise économique, énergétique et environnementale autant de défis à relever et d’opportunités !

Seul cet état d’esprit, empreint d’humilité, de responsabilité et de détermination peut renforcer l’action publique, mise à rude épreuve dans les domaines de la santé, de l’éducation, de la gestion des déchets. Cet état d'esprit sera placé au cœur de notre projet de territoire. Aussi, c'est forte de l’ambition de ses élus et de la détermination de ses cadres et agents que Marana-Golo continuera à travailler, à faire vivre notre territoire au quotidien tout en remportant les victoires nécessaires dans le domaine de la gestion des ressources en eau, de la protection des milieux naturels, des personnes et des biens, de l’économie, des mobilités, de la maîtrise du tourisme, du développement et du mieux vivre.

Quelles que soient les difficultés sociales, économiques, environnementales, c’est ensemble, dans l’effort, avec toutes les forces vives, que nous pouvons les surmonter. Je vous souhaite une excellente année 2023 !