2 500 inscrits au 15e Restonica Trail

Ils et elles seront plus de 2500 à participer à la 15e édition du Restonica Trail à Corte dès jeudi. Plus de 2200 athlètes sont d'ores et déjà inscrits sur les différentes courses et l'on attend plus de 300 participants à la marche organisée samedi matin au profit de l'association Aiutu Studientinu. Ils seront 400 à prendre le départ de l'Ultra Trail di Corsica et de ses 110 kms, jeudi soir à 23 heures depuis le rond-point de la mairie, et tout le monde attend le duel que devraient se livrer le champion insulaire Lambert Santelli et le champion du monde en titre Benjamin Roubiol. Ce dernier est déjà présent à Corte pour les premières reconnaissances... En revanche Martin Kern, l'un des favoris également, a été contraint de jeter l'éponge. Blessé il ne pourra pas participer à l'Ultra Trail di Corsica.