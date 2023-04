1re édition du salon de la chasse à Lisula : Les services de la préfecture de Haute-Corse seront présents

A l'occasion de la 1ʳᵉ édition du salon de la chasse en Corse à l'île rousse, les agents de la préfecture de la Haute-Corseseront présents pour

accompagner les chasseurs à la création de leur compte SIA (système d’information sur les

armes) ainsi qu’ à la prise en main de leur râtelier numérique.

Les chasseurs souhaitant un appui dans leurs démarches pourront aller à la rencontre des

agents de la préfecture de la Haute-Corse venus spécialement sur place.

Une permanence sera assurée le samedi 15 et le dimanche 16 avril de 9h30 à 12h30 et de

15h00 à 18h00.



P our rappel, la création d’un compte personnel dans le SIA est obligatoire pour tout

chasseur souhaitant acquérir ou céder une arme.



Pièces à fournir pour la création du compte:

✔Adresse mail valide et accessible

✔ Pièce d’identité valide

✔ Permis de chasser

✔ Justificatif de domicile de moins de 3 mois