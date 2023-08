Cette année, à l'occasion des festivités de l'Assomption, de nombreuses manifestations musicales et artistiques seront à découvrir dans toute la ville au cours d'une soirée entièrement gratuite, offerte par la Municipalité.

La ville de L'Ile-Rousse aura ainsi la chance d’accueillir dans toute la ville plusieurs concerts : The Joker, Jordan, Cool Jazz, DJ...

Le grand bal des pompiers sera organisé sur la place Paoli, avec la production du groupe Sirocko.

Des activités pour les enfants seront aussi proposées : laser game, maquillage, camion pompier.



Et une exposition de Célia Graziani sera ouverte au public, au Spaziu Pasquale Paoli, ainsi que les nocturnes de l'art, sous le marché couvert.