​Venue du Pape : L’Associu di a Misericordia d’Aiacciu remercie



A quelques jours de la venue du Pape François, l’engouement est palpable aux quatre coins de l’île. Les Corses s’apprêtent à vivre une journée historique qui conforte les liens millénaires tissés avec le Vatican. Cette foi populaire se manifeste notamment à travers des élans de solidarité et de générosité. L’« Associu di a Misericordia d’Aiacciu » présidée par Paul Maisetti tient à remercier chaleureusement l’ensemble des donateurs. Les sommes récoltées permettront de fleurir la statue de la Madunnuccia. La Sainte Patronne de la ville sera ainsi honorée dans un message qui se veut universel puisque le 15 décembre, elle sera acheminée sur l’esplanade du Casone à l’occasion de la messe pontificale. Elle sera ainsi au centre d’un immense moment de spiritualité et d’une communion à nulle autre pareille.





Rappelons que l’Associu fête ses onze années d’existence. Créée en 2014, elle permet de fleurir la Madunnuccia lors de la traditionnelle procession du 18 Mars.

Encore une fois, l’Associu souhaite exprimer sa reconnaissance envers celles et ceux qui ont contribué à faire une 15 décembre une journée mémorable qui marquera le cœur er les esprits de tout un peuple.