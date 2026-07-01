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Les brèves

​VIABASTIA : 3 navettes gratuites pour rejoindre les plages !  21/07/2026

La Communauté d’Agglomération de Bastia vous informe que son réseau de bus ViaBastia propose, jusqu’au 31 août 2026, 3 navettes gratuites permettant de rejoindre les plages de l’A Rinella et Tombulu Biancu.
Du lundi au samedi (hors dimanches et jours fériés :
- Mairie de Bastia - A Rinella ;
- Hôpital de Bastia - A Rinella ;
- Furiani - Tombulu Biancu.

Tous les horaires et informations sont à retrouver sur le site de la CAB bastia-agglomeration.corsica ou en contactant la Société des Autobus Bastiais au 04 95 31 06 65.

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