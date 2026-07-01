​VIABASTIA : 3 navettes gratuites pour rejoindre les plages !

La Communauté d’Agglomération de Bastia vous informe que son réseau de bus ViaBastia propose, jusqu’au 31 août 2026, 3 navettes gratuites permettant de rejoindre les plages de l’A Rinella et Tombulu Biancu.

Du lundi au samedi (hors dimanches et jours fériés :

- Mairie de Bastia - A Rinella ;

- Hôpital de Bastia - A Rinella ;

- Furiani - Tombulu Biancu.



Tous les horaires et informations sont à retrouver sur le site de la CAB bastia-agglomeration.corsica ou en contactant la Société des Autobus Bastiais au 04 95 31 06 65.