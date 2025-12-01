​Programme d'animations du réseau des médiathèques de la ville d’Ajaccio du mercredi 19 au samedi 22 novembre



MEDIATHEQUE DES CANNES

- durant tout le mois de novembre et à l'occasion des 250 ans de la naissance de Jane Austen, exposition sur l'œuvre "Orgueil et préjugés" (Tout public)

- mercredi 19 novembre à 9h30 : "Le temps des bébés" (1/3 ans)

- mercredi 19 novembre à 10h30 : atelier créatif "Fabrique des chats rigolos à suspendre" (8 ans +)

- mercredi 19 novembre à 14h30 : atelier créatif "Dinosaure mignon en papier" (5 ans +)

- samedi 22 novembre à partir de 10h : journée ciné spécial Jane Austen (Tout public)

- samedi 22 novembre à 14h30 : atelier créatif "Magnets papillon" (5 ans +)

Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30



MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR

- Défi lecture du mois de novembre "Lire un roman de moins de 200 pages" (Public adulte)

- Durant tout le mois de novembre : Ciné-Club "Réserve ta séance" (Tout public)

- jeudi 20 novembre à 10h : "Découverte du patrimoine : visite des jardins du Grand Hôtel" assurée par Alice Carp

- samedi 22 novembre à 10h : dans le cadre de la 5ème édition de la Bunka No Hi, atelier manga (8 ans +)

- samedi 22 novembre à 13h : dans le cadre de la 5ème édition de la Bunka No Hi, atelier calligraphie (8 ans +)

- samedi 22 novembre à 15h : dans le cadre de la 5ème édition de la Bunka No Hi, atelier créatif Tradition japonaise (8 ans +)

- samedi 22 novembre à 10h : atelier "Initiation au tricot et au crochet" (Public ado/adulte)

- samedi 22 novembre à 10h30 : activités ludo-éducatives parents/enfants (3/6 ans)

- samedi 22 novembre à 14h : atelier théâtre jeunesse - 8/12 ans

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40



MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR - ESPACE MULTIMEDIA - mardi 18 novembre à 10h30 : Renforcement informatique pour adultes et séniors

- mercredi 19 novembre à 10h30 : Initiation informatique pour adultes et séniors

- vendredi 21 novembre à 10h30 : Initiation informatique pour adultes et séniors

- vendredi 21 novembre à 13h30 : Renforcement informatique pour adultes et séniors

- samedi 22 novembre à 10h30 : "Cyber-prévention, les outils pour vous protéger" (Public adulte)

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40



MEDIATHEQUE SAINT JEAN

- mercredi 19 novembre à 10h30 : multi activités autour de la lecture, du jeu et de la création (3/5 ans et intergénérationnel)

- mercredi 19 novembre à 14h : atelier créatif "Organisateur de bureau et support de téléphone" (8 ans +)

- jeudi 20 novembre à 19h : atelier "Nuit Magic : jeudi perfectionnement" (16 ans +)

- vendredi 21 novembre à 14h : "Friday movies" (Public adulte)

- samedi 22 novembre à 13h : atelier jeu de cartes "Magic : initiation et perfectionnement" (16 ans +)

Renseignements et inscriptions au 04.95.10.91.81



MEDIATHEQUE DES 3 MARIE

- Mercredi 19 novembre à 15h : atelier artistique création d’automne animé par Lily's Stories (6 ans +)

Renseignements et inscriptions au 04.95.51.11.50

