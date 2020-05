​Le Festival Arte Mare lance son appel à films

En vue de sa prochaine édition qui se déroulera du 3 au 10 octobre 2020, le plus vieux festival de Corse lance son appel à films. Peuvent postuler les longs métrages méditerranéens, les courts métrages et les documentaires corses ainsi que les films des écoles de cinéma en Méditerranée. L’inscription se fait en ligne sur le site du festival Arte Mare Pour rappel, en 2019, le prix des écoles de cinéma a été attribué à The School bus de Ramzan Kiliç, également en compétition cette année au prestigieux Festival de Clermont.Féeroce de Fabien Ara est lui le grand gagnant 2019 du meilleur court-métrage corse. Il ne cesse depuis de remporter des prix dans tous les Festivals auxquels il participe. Enfin, le prix du documentaire corse a été attribué à Incertain Voyages d’Anne de Giafferi. Le Festival du cinéma méditerranéen de Bastia, un sacré tremplin !