« ​Inestimable », à la traine sur le continent

Inestimable, la nouvelle comédie de et avec Éric Fraticelli cartonne depuis une semaine dans les cinémas de l’île. Sorti sur le continent ce mercredi 1er novembre, le film est à l’affiche dans seulement 6 salles de la capitale. A titre de comparaison, le nouveau Miyazaki, Le Garçon et le Héron, est distribué dans 27 cinémas parisiens.



Dix-huit spectateurs à 9 heures

À la séance de 9 heures de l’UGC Ciné cité les Halles, véritable baromètre du box-office en France, Inestimable a fait un mauvais démarrage. Sur les huit nouveautés à l’affiche, il arrive… bon dernier avec 18 entrées. Là encore, à titre de comparaison, le Miyazaki rassemble 205 spectateurs, L’Enlèvement de Marco Bellocchio, 58 et Le Théorème de Marguerite, 42. Pan Européenne, qui avait déjà distribué Le Clan, espère sûrement rattrapé ce retard en région où le film devrait trouver un écho plus favorable. Pour rappel, Le Clan avait fini sa carrière en salle aux alentours des 215 000 entrées et Permis de construire à un peu moins de 600 000.