​Francescu Artily au festival Tous courts d'Aix-en-Provence

« Hors-saison », dernier court métrage en date du réalisateur Francescu Artily est sélectionné dans la compétition internationale du festival Tous courts d'Aix-en-Provence. Il est présenté dans ce panorama de la création cinématographique contemporaine issue des cinq continents qui rassemble 54 films de 35 nationalités différentes. Dans « Hors-Saison », le comédien Bastien Bouillon (photo) interprète un caméraman qui réalise, en Corse, des images de cartes postales pour le compte d'une société de production audiovisuelle. Abîmé par son absence de désir dans le vide d'une routine tenace, il traverse des paysages à la recherche du meilleur panorama.

Le film sera projeté jeudi 30 novembre au Mazarin et le samedi 2 décembre au Cézanne, les deux cinémas aixois. Au côté de Francescu Artily, on retrouve Wissam Charaf qui a réalisé plusieurs films en Corse. Son derniers court, « Et si le soleil plongeait dans l’océan des nues » se déroule, lui, sur un chantier du front de mer au Liban.