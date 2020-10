​Festival : le palmarès des Nuits Med au Grand Action Paris

Ce mercredi 28 octobre à 18h30 aura lieu la présentation et la projection de la reprise du palmarès des 13e Nuits Méditerranéennes au Cinéma le Grand Action. Cette soirée sera présentée par Isabelle Gibbal-Hardy en présence des membres du festival et du réalisateur Francescu Artily, membre du jury de cette compétition méditerranéenne 2020.



Deux courts-métrages méditerranéens primés seront diffusés :



- LE CHANT D’AHMED (France) en présence du réalisateur Foued Mansour et du comédien Mohammed Sadi. Un film produit par Rafaël Andrea Soatto et distribué par Anaïs Colpin - Grand Prix Nuits Med de la Cullettività di Corsica (Culture Corse)



- LES JAMBES DE MARADONA (Palestine/Allemagne) de Firas Khoury - Prix du Cinéma le Grand Action



• Reprise du palmarès des Nuits Med 2020 – 13e édition – Lumière en Méditerranée

Mercredi 28 octobre à 18h30 – Au Grand Action Paris au 5, rue des écoles - 75005