​Ajaccio : le programme des médiathèques du 19 au 22 avril





MEDIATHEQUE DES CANNES

- Durant tout le mois d'avril et dans le cadre des 48H BD : exposition "Madeleine, résistante" réalisée par les Editions Dupuis

- Durant tout le mois d'avril et jusqu'au 6 mai, dans le cadre des 48H BD : exposition jeunesse "L'Histoire en BD" - Tout public

- Mercredi 19 avril à 14h : Cartes Pop Up "Château de chevalier" - 10 ans +

- Mercredi 19 avril à 16h : Ciné-Club Ados/Adultes

- Jeudi 20 avril à 10h30 : Atelier créatif "Peins ton château fort" - 4 ans +

- Jeudi 20 avril à 14h : Château...surprise ! - 6 ans +

- Vendredi 21 avril à 14h : A chacun son blason ! - 7 ans +

- Samedi 22 avril à 10h30 : Vive le roi !! Vive la reine !! - 4 ans +

- Samedi 22 avril à 14h : Quiz BD - Tout public

Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30



MEDIATHEQUE DES 3 MARIE

- Mercredi 19 avril à 9h30 : Bébé lecteur

- Jeudi 20 avril à 15h : atelier numérique "Prise en main de tablette" - Débutants

- Vendredi 21 avril à 18h : Soirée apéro-jeu de société

- Vendredi 21 avril à 18h Animation atelier jeux d'arcade

Dans le respect des gestes barrières.

Renseignements et inscriptions au 04.95.51.11.50



ESPACE MULTIMEDIA DE LA MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR

- Mercredi 19 avril à 14h - Tournoi "Warsow" - 8 ans +

- Jeudi 20 avril à 14h - Android "Tablettes et smartphones pour débutants" - Public adulte

- Vendredi 21 avril à 13h30 : Base de l'utilisation d'un PC "Remise à niveau" - Public adulte

- Samedi 22 avril à 10h30 : Programmation pour enfants "Scratch" - 8 ans +

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40



MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR

- Participez au challenge lecture 2023 afin de remporter un lot de romans offert par votre médiathèque. Défi du mois d'avril : "Lire une BD ou un roman graphique adapté d'un roman".

- Mercredi 19 avril à 10h30 : Ciné-Club des tout-petits - 2 ans +

- Mercredi 19 avril à 14h : Quiz jeunesse "Nos héros de BD préférés" - 7 ans +

- Mercredi 19 avril à 16h30 : Jeux en médiathèque- Tout public

- Vendredi 21 avril à 17h : Rencontre littéraire et séance de dédicace avec Robert Colonna d'Istria autour de son dernier roman La maison.

- Samedi 22 avril à 10h : atelier "Initiation tricot" et réalisation d'amirugumi

- Samedi 22 avril à 16h : Club de lecture adultes

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40