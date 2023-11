​"La Fracture" de Catherine Corsini en prime time

Hasard des calendriers, la réalisatrice originaire de Castifao est intervenue, la semaine dernière, pendant la résidence d’écriture automnale de la fabbrica culturale Casell’arte, à Venaco. Elle est allée, avec sa co-scénariste Jeanne Aptekman, à la rencontre des résidents. Elles ont également, toutes les deux, participé à une master-class ouverte au public, jeudi 2 novembre (photo). Durant cet échange, il a notamment été question de La Fracture, puisque Jeanne Aptekman a collaboré à ce scénario original de Catherine Corsini. Dans ce long métrage « coup de poing », on retrouve, le temps d'une nuit aux urgences, en pleine crise des gilets jaunes, Marina Foïs, Valeria Bruni-Tedeschi et Pio Marmai. C’est également la première apparition à l'écran d'Aïssatou Diallo Sagna qui avait obtenu le César du meilleur second rôle en 2022 et qui a, depuis, joué dans Le Retour, dernier film de Catherine Corsini, tourné entre la Balagne et Castifao. La Fracture est diffusé ce lundi 6 novembre en prime time, à 21h10, sur France 3.